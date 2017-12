Opozita kundër KED-së, PD: Shorti antikushtetues, LSI: Proces jo i ligjshëm

PD dhe LSI kanë reaguar sot në lidhje me shortin e KLD-së. Në komunikatën për shtyp të kreut të grupit parlamentarë të PD-së, Edmond Spaho drejtuar Kuvendit thuhet se shorti për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi është antikushtetues, shorti i programuar për ditën e enjte dhe se Kryetari i Kuvendit po zhbën kriteret ligjore për kandidatët pasi “qëllimi i PS-së është kapja e e organeve të reja të drejtësisë.”

Ndërsa në letrën e LSI-së nga kreu i grupit parlamentarë të kësaj partie, Petrit Vasili thuhet se procesi është i pavlefshëm ligjërisht, pasi duhet të bazohet në kritere ligjore. “Grupi parlamentar i LSI, nuk mund të bëhet pjesë e procesi përzgjedhës të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, i cili po zhvillohet me procedura aspak ligjore dhe bazuar në kritere të cilat janë në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr.115/2016”

Duke iu referuar letrës së PD-së zgjidhja e vetme është që Kuvendi të merrte masat e nevojshme që të plotësonte boshllëkun kushtetues/ligjor. “Në kushtet e mungesës së KLGJ-së dhe KLP-së, përtej afatit maksimal për krijimin e tyre të parashikuar nga Kushtetuta (muaji Prill 2017), zgjidhja e vetme e kësaj situate, do të ishte që Kuvendi të kishte marrë masat e nevojshme, që të plotësonte boshllëkun kushtetues/ligjor, duke ndryshuar dispozitat tranzitore dhe duke parashikuar situatën sesi veprohet në kushtet kur KLGJ dhe KLP nuk ngrihet brenda afatit 8 mujor që ka parashikuar Kushtetuta”

Në komunikatën për media PD deklaron se reforma në drejtësi është “shëndrruar” mekanizëm për “kapjen” e organeve të drejtësisë nga mazhoranca.

“Sjellim në vëmendjen tuaj se kemi konstatuar me shqetësim të thellë se zbatimi i ligjeve të reformës në drejtësi, është shndërruar në një mekanizëm kapje të organeve të sistemit të drejtësisë nga mazhoranca, e cila nuk po vepron sipas parashikimeve kushtetuese dhe ligjore, por sipas vullnetit të saj të njëanshëm. Duke vepruar në këtë mënyrë, ju po minoni zbatimin rigoroz të Kushtetutës dhe ligjit, me pasoja të parikuperueshme në ngritjen e shpejtë dhe fillimin e punës së organeve të reja të sistemit të drejtësisë. Rast tipik është bllokimi i funksionimit të KPED të zgjedhur në Janar 2017, çka solli bllokimin e emërimeve në Gjykatës Kushtetuese”

“Grupi parlamentar i LSI, nuk mund të bëhet pjesë e procesi përzgjedhës të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, i cili po zhvillohet me procedura aspak ligjore dhe bazuar në kritere të cilat janë në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr.115/2016 “për organet e qeverisjes në sistemin e drejtësisë”. Për këtë arsye, ju kërkojmë ndërprerjen e procesit të hedhjes së shortit dhe ndërmarrjen e nismave me qëllim thirrjen e konferencës së kryetarëve me qëllim që Kuvendi, të iniciojë një proces serioz të kapërcimit të situatës së krijuar dhe frenimin e çdo iniciative të këtij lloji që do të prodhojë me pa më të voglin dyshim pasoja të rënda për vendin, duke cenuar besimin e publikut tek reforma në drejtësi”- thuhet në letër.

6 dhjetor 2017 (Gazeta-Shqip.com)