Debate PS-PD për përmbytjet, Noka: I futët gishtin qytetarëve!

Në Komisionin e Sigurisë sot kryetarja e Komisionit, Ermonela Felaj dhe nënkryetari i komisionit Flamur Noka janë përfshirë në debat mes tyre ndërsa numri dy i Ministrisë së Mbrojtjes po raportonte për përballimin e përmbytjeve të fillim dhjetorit.

Shkak është bërë mosdhënia e fjalës Flamur Nokës. Ky i fundit tërhoqi forcërisht mikrofonin. Debatet vijuan derisa deputetët e mazhorancës u larguan nga mbledhja.

Ermonela Felaj: Fjalën e ka kërkuar zoti Murrizi. A mundem ta dëgjoj?

Flamur Noka: Dua të flas.

Ermonela Felaj: Një minutë, të më thojë ai që nuk do të flas.

Ermonela Felaj: Ça është kjo histori?

Flamur Noka:Kur të them unë do të flas.Kur të kërkoj unë fjalën nuk bëhet fjalë me thënë nuk ka fjalë.

Ermonela Felaj: Lëri këto sjellje se nuk të pinë ujë.

Flamur Noka: A ka mundësi, pusho!

Ermonela Felaj: Turp për ty!

Flamur Noka: Turp për ty që mundohesh me u bë burrë! Nuk merrem me ty unë, merrem me fjalën time. Oj vajzë, shko mëso rregullat ti.

Ermonela Felaj: Unë kam respekt për kolegun tim, e kërkoi fjalën.

Flamur Noka: Lëri lëri ato, nuk të kërkoi kush respekt ty, nuk ka nevojë njeri për respektin tat askush. Dëgjo të flas unë këtu. Nuk ka nevojë me të dhënë llogari ty ai.Këta nuk janë asnjëri me të dhënë llogari ty, sa kanë parë si puna jote këtu para teje dhe sa do të shohin pas teje. Dëgjo këtu Pjerin.

Ermonela Felaj: Ju faleminderit për prezencën tuaj, mbledhjen e deklaroj të mbyllur (Ngrihet dhe ikën).

Flamur Noka: Qëndrimi i opozitës në këtë situatë ka qënë për të treguar solidaritet njerëzor që ju se keni bërë kurrë.E dyta hile qytetarëve mos u bëni (Ngrihen edhe deputetët e mazhorancës dhe largohen nga mbledhja).

Flamur Noka: Dëmshpërblim do të thotë gjendje emergjence, kur nuk shpallet gjendje emergjence ju u keni futur gishtin qytetarëve dhe nuk i dëmshpërbleni.Qeveria e PD, 30 milion euro vendime qeverie janë dhënë se janë shpallur gjendjet e emergjencës. Ajo që po shohim është e turpshme dhe e neveritshme. Fjalën nuk ma ndalon dot mua jo Salmonela por askush se e kemi fituar dikur.Shqiptarët duhet të kuptojnë një gjë, e gjithë e ajo situatë që u duk sikur po tentohej të përballohej ishte një maskaradë fyese dhe ofenduese për ta. Të githë të përmbyturit duhet të kenë parasysh se sa kohë nuk është ngritur shtabi i emegjencës, nuk është shpallur gjendja e emergjencës nuk do të marrin asnjë dëmshpërblim, në kuadrin e qeverisë do të marrin vetëm mashtrim dhe gishtin mbrapa.

11 dhjetor 2017 (gazeta-Shqip.com)