Kryeprokurori, Basha: Është akt që do të shkatërrojë drejtësinë në vend

Kreu i PD-së Lulzim Basha në deklaratën për media duke folur për zgjedhjen e Kryeprokurorit tha se është një akt për ta shkatërruar Shqipërinë. “Ky është fundi i Kushtetutës. Kushtetuta e Shqipërisë ja ndalon partisë në pushtet të vendos për Prokurorin e Përgjithshëm” – tha Basha

Ai ka ftuar qytetarët të i bashkohen protestës së nesërme që mbahet para parlamentit. “Nëse do të jetoj çdo qytetarë në Shqipëri, të hënën mos të qëndroj spektator por ti bashkohet protestës” – tha Basha.

“Ky është fundi i Kushtetutës. Kushtetuta e Shqipërisë ja ndalon partisë në pushtet të vendos për Prokurorin e Përgjithshëm. E gjithë kjo është e përgatitur për një qëllim dhe për këtë mjafton ta shohësh gjendjen. Dhjetëra drejtues të policisë janë nën hetim për përfshirjen në trafikun e drogës. Dhjetëra ish – deputet, deputet dhe drejtues të PS-së janë nën hetim. Tahiri nën hetim në Shqipëri dhe Itali. Laku drejtësisë fillon të shtrëngohet Edi Ramën, dhe ai vendosi të zgjedhë një kryeprokurorë vetëm që të zhduk faktet. Kapja e prokurorit është një akt që do të shkatërrojë Shqipërinë. Dy muaj më parë kam paralajmëruar se Edi Rama do të zhytet edhe më shumë në krim, ai do ti sjell kosto të larta vendit. Ata që mendojnë se ne do të tolerojmë një kryeministër të inkriminuar, gabojnë. Nëse do të jetojë çdo qytetarë në Shqipëri, të hënën mos të qëndroj spektator por ti bashkohet protestës” – tha Basha.

“Zgjedhja e prokurorot politik ka nje mision: Të zhdukë të gjitha faktet që lidhin Edi Rama me drogën dhe krimin dhe të shpëtojë të gjithë kriminelët dhe qeveritarët e korruptuar që ekspozojnë Edi Ramën. Prokuror politik, që do të ketë vetëm një mision: të zhdukë të gjitha faktet që lidhin Edi Rama me drogën dhe krimin dhe të shpëtojë të gjithë kriminelët dhe qeveritarët e korruptuar që ekspozojnë Edi Ramën.

Kapja e Prokurorit është një akt që do të shkatërrojë drejtësinë në vend, do të shkatërrojë procesin politik demokratik dhe do të destabilizojë vendin. Shqipëria po sakrifikohet për të mbrojtur pushtetin dhe paratë e Edi Ramës dhe njerëzve të tij, dhe për të kënaqur etjen për pushtet dhe karrierë të patericave që e mbajnë Edi Ramën ende në këmbë”, shtoi më tej Basha.

16 dhjetor 2017 (gazeta-Shqip.com)