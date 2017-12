Protesta, Balla: PD e LSI kanë probleme me drejtësinë

Para parlamentit kreu i grupit parlamentarë të PS-së Taulant Balla duke folur për zhvillimet në parlament dhe oborr tha se opozita ka problem me drejtësinë në vend. “Gjysma nga PD e gjysma nga LSI kanë probleme me drejtësinë” – tha Balla.

“Shqetësimi i tyre dihet kush është, janë bërë bashkë ata që nga 2014-në kanë qenë kundër Reformës në Drejtësi. Shqiptarët më 25 qershor na kanë dhënë një debat për ta quar para Reformën në Drejtësi. Debati në demokraci zhvillohet në institucione. Ju them me plot bindje që kemi respektuar germë për germë kuadrin ligjorë. Gjysma nga PD e gjysma nga LSI kanë probleme me drejtësinë.

Dëshira jonë është që të bashkëpunojmë me të njëjtin interes për integrimin në Bashkimin Evropianë. Ne nuk bëjmë pazar në kurriz të drejtësisë. Drejtësia po vjen, fakti që po folët kaq shumë është se kanë dhimbje

Dëshira jonë është që të bashkëpunojmë me të njëjtin interes për integrimin në Bashkimin Evropianë. Ne nuk bëjmë pazar në kurriz të drejtësisë. Drejtësia po vjen, fakti që po folët kaq shumë është se kanë dhimbje. Ata që kërkuan të mbajnë vakant vendin e Kryeprokurorit kanë probleme me drejtësinë. Janë bërë bashkë ata që në korrik 2016 nuk arritën ta ndalin Reformën në Drejtësi. Ky proces nuk mund të ndalohet as me bomba, as me shishe uji, apo me gjithçka që patën mundësi Monika dhe Luli” – tha Balla.

18 dhjetor 2017 (gazeta-Shqip.com)