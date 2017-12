Protesta, Rama: Shfaqje e turpshme për bllokim të Reformës në Drejtësi

Kryeministri Edi Rama në një deklaratë për media duke folur për situatën e para ditës së sotme tha se faturën do ta marrë Shqipëria, pasi jemi më afër se kurrë afër BE-së. “Shfaqjen që e dha sot opozita faturën e merr Shqipëria, e cila është më afër se kurrë BE-së, nuk meriton baltën e opozitës” – tha Rama.

“Shfaqja më e fundit për bllokimin e Reformës në Drejtësi. Shfaqjen që e dha sot opozita faturën e merr Shqipëria, e cila është më afër se kurrë BE-së, nuk meriton baltën e opozitës. Bëra sa munda dhe sinqerisht për zgjedhjen e kryeprokurorit. As ndërkombëtarët nuk mjaftuan për të ardhur në tryezë opozita. SHBA dhe BE asistojnë në zgjedhjen e PPP-së, zgjedhja nuk ishte e jona, por ne pa pushim kemi ftuar opozitën. Ishte me rëndësi që detyrimin e Reformës në Drejtësi ta përmbushnim bashkë me opozitën, – u shpreh kryeministri. – Çdo shfaqje me unitet është pikë e fituar dhe çdo shfaqje si kjo e sotshme është e humbur. Mirëpo opozita nuk kurseu as SHBA-të, duke akuzuar edhe ambasadorin. Prokurori i Përgjithshëm është i pari në 27 vjet që është i larguar pa as një konflikt me qeverinë. Më herët u zgjodhën kryeprokurorë me miratimin e Sali Berishës dhe gjatë funksionit të tyre u shanë dhe baltosën nga Sali Berisha dhe partia e tij. Adriatik Llalla që edhe e falënderojë”

Rama shtoi se “për ne s’ka dy standarde apo dy drejtësi, as me baltë, as tym as protestë kundër reformës drejtësi nuk bëhen. Ndryshimet e famshme Kushtetuese u kthye në një betejë kundër Kushtetutës. Opozita e trembur nga e nesërmja e drejtësisë. Unë besoj që koha do na tregojë për të tremburit, të zhyturit apo të mbyturit në drejtësi. Ne sot vetëm vazhduam të bënim detyrën që mos të vonohet procesi siç ka vonuar për çerek shekulli” – tha Rama.

18 dhjetor 2017 (gazeta-Shqip.com)